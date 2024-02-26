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Madison's Eye: SJU at G'Town

Ron Bailey • HoyaReport
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Madison Collins has established herself as a talented, young photog, a lady that gets both action and emotion shots, regularly. She certainly has facility with the camera.

Below is a pictorial authored by her, depicting Geogetown WBB hosting St. John's, recently. Enjoy her work!


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