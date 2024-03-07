Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Madison's Eye: Providence MBB at Georgetown

Ron Bailey • HoyaReport
Publisher

Madison Collins has been a go-to, HoyaReport.com player this season. She's a recent graduate of Southern HS (MD), Collins chronicled her school's sports teams. She's continued capturing events since graduation, even lending her eye to HoyaReport.com this season, documenting the men's and women's teams. Add high school games as well.

Collins was on tap for Providence at G'Town, a 71-58 Hoya loss. Below is her submission. Enjoy!


Advertisement

Additional Coverage

Take a look at:

Pressers and more

SID Report

Chat

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement