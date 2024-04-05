The first annual Locked In All American Game is THE thing today, April 5th. A collection of DMV/DelMarva seniors, the Locked In, brainchilded by lifelong friends Brian inge and Chris Matthews, boasts some of the region's best Class of 2024, boys and girls.
Yesterday, practice was held. A spirited session lasting around two hours, players warmed up, drilled, set reviewed, then played full court. If the session is any barometer, today's games at Archbishop McNamara HS (MD) should be a blast!
Below is a grab bag of coverage, including game information which immediately follows.
See you at The Locked In!
Particulars
Girls game begins 6p. Boys go at 8p. Bishop McNamara (MD) hosts all games, while kids are let in free, adults gain access through donation.
Triumvirate Take
A super power of this Locked In is the brainpower assembled to man it, coaches and professionals with distinguished resumes up and down the high school hoops ecosystem. Players are in very good hands.
Three of these pros - Brian Inge, Rob 'Gardner' Garner and Tee Johnson - culled a top player list from the session, guys who stood out. Their collective eye is impressive: Inge is The Locked In's Managing Partner and an event director/ trainer with little peer, Garner has turned Wise (MD) and current team Gwynn Park (MD) into state championship contenders, while Johnson, HC at Jackson-Reed (DC), has thrust the Tigers into DMV Top 10 status every year, replete with 'chips. This three man leader cohort, or triumvirate, brings weight to any bball discussion.
The triumvirate's list:
Exclusive Shots
Take a gander at these photos from last night, found nowhere else!
Interview Island (Exclusives)
Guys we caught up with and their Locked In thoughts:
Caleb Williams
Malachi Alexander
Brandon Jennings Hasan Dorman Damon Thompson
Tweet Locker
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb2NrZWQgSW4gQWxsIEFtZXJpY2FuIEdhbWUgcHJhY3RpY2UmIzM5
OyBpbnRpdGFsIGludHJvcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaUlUVWxT
Z0RNRyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2lJVFVsU2dETUc8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVSZWFsQmRvdEluZ2U/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFRoZVJlYWxCZG90SW5nZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MZXRoYWxTaG9vdGVyX18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QExldGhhbFNob290ZXJfXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0xvY2tlZEluP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTG9ja2VkSW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9qYjRScmJUTnVFIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vamI0UnJiVE51
RTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyByb24gYmFpbGV5IChASG95YU5hdGlvbikgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib3lhTmF0aW9uL3N0YXR1cy8x
Nzc2MTA3MzIzNzE2NDY4ODcyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmls
IDUsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb2NrZWQgSW4gQWxsIEFtZXJpY2FuIEdhbWUgJiMzOTsyMyAgUHJh
Y3RpY2Ugd2FybSB1cDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9Mb2NrZWRJbj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I0xvY2tlZEluPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
VGhlUmVhbEJkb3RJbmdlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVSZWFs
QmRvdEluZ2U8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGV0
aGFsU2hvb3Rlcl9fP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMZXRoYWxTaG9v
dGVyX188L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWFyb25E
aWNrZW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBYXJvbkRpY2tlbnM8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzSG9vcHM/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc0hvb3BzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Ro
ZVJlYWxDb2FjaEdfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVSZWFsQ29h
Y2hHXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGFydGlu
Znl2ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RhcnRpbmZ5dmU8L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XaVlBZWNZeFB2Ij5waWMudHdpdHRlci5j
b20vV2lZQWVjWXhQdjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyByb24gYmFpbGV5IChASG95
YU5hdGlvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib3lhTmF0
aW9uL3N0YXR1cy8xNzc2MTA5MTU3NDI4NDUzNDA4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkFwcmlsIDUsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb2NrZWQgSW4gQWxsIEFtZXJpY2FuIEdhbWUgJiMzOTsyMyBQcmFj
dGljZSB3YXJtIHVwIHB0LiAyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUml2YWxzSG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc0hv
b3BzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Fhcm9uRGlj
a2Vucz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWFyb25EaWNrZW5zPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVJlYWxCZG90SW5nZT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlUmVhbEJkb3RJbmdlPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVJlYWxDb2FjaEdfP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVSZWFsQ29hY2hHXzwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MZXRoYWxTaG9vdGVyX18/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QExldGhhbFNob290ZXJfXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL1ZEWjM0a3BzWEciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9WRFozNGtw
c1hHPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IHJvbiBiYWlsZXkgKEBIb3lhTmF0aW9uKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hveWFOYXRpb24vc3RhdHVz
LzE3NzYxMTA0NDA2NzE0ODIwMDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXBy
aWwgNSwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ub2RheSB3YXMgYSBnb29kIGRheSDwn6W58J+rtvCfj708L3A+Jm1k
YXNoOyBCcmlhbiBJbmdlIChAVGhlUmVhbEJkb3RJbmdlKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVJlYWxCZG90SW5nZS9zdGF0dXMvMTc3
NjA5MjQ0NTIzNjY4MjkxMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCA1
LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK