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Locked In All American Practice Report

Ron Bailey • HoyaReport
Publisher

The first annual Locked In All American Game is THE thing today, April 5th. A collection of DMV/DelMarva seniors, the Locked In, brainchilded by lifelong friends Brian inge and Chris Matthews, boasts some of the region's best Class of 2024, boys and girls.

Yesterday, practice was held. A spirited session lasting around two hours, players warmed up, drilled, set reviewed, then played full court. If the session is any barometer, today's games at Archbishop McNamara HS (MD) should be a blast!

Below is a grab bag of coverage, including game information which immediately follows.

See you at The Locked In!


Particulars

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Girls game begins 6p. Boys go at 8p. Bishop McNamara (MD) hosts all games, while kids are let in free, adults gain access through donation.

Triumvirate Take

A super power of this Locked In is the brainpower assembled to man it, coaches and professionals with distinguished resumes up and down the high school hoops ecosystem. Players are in very good hands.

Three of these pros - Brian Inge, Rob 'Gardner' Garner and Tee Johnson - culled a top player list from the session, guys who stood out. Their collective eye is impressive: Inge is The Locked In's Managing Partner and an event director/ trainer with little peer, Garner has turned Wise (MD) and current team Gwynn Park (MD) into state championship contenders, while Johnson, HC at Jackson-Reed (DC), has thrust the Tigers into DMV Top 10 status every year, replete with 'chips. This three man leader cohort, or triumvirate, brings weight to any bball discussion.

The triumvirate's list:

Triumvirate Standouts
Player College Destination

Malachai Palmer

Maryland

Tey Barbour

Harvard

Lucas Sekasi

Gannon

Caleb Williams

Georgetown

Martin Somerville

Undecided

Ryan Williams

Northeastern

Tyronne Farrell

Rhode island

Exclusive Shots

Take a gander at these photos from last night, found nowhere else!


Interview Island (Exclusives) 

Guys we caught up with and their Locked In thoughts:

Caleb Williams

Malachi Alexander

Brandon Jennings

Hasan Dorman

Damon Thompson


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