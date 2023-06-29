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Kenner League '23 Week 1 Sched and Hoya Assignments
Ron Bailey
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HoyaReport
Publisher
It's that time again - the Nike Pro City Kenner League is upon us. DC's top college/pro summer league, Kenner League is can't miss summer hoops in the DMV!
Week 1 begins Saturday. Below is the schedule, accompanied by a list of known G'Town player team assignments, The student-based information was previously published on our Premium Court message board.
What about three players missing - Jayden Epps, Supreme Cook and Drew Fielder? Premium Court addresses that.
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