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Intersquad Scrimmage Shots

Ron Bailey • HoyaReport
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Taken during the recent Georgetown Men's Basketball Intersquad Scrimmage, these photos document the event, one in which new head coach Ed Cooley appeared in public with his guys, on the court competing for the first time.

The shots are below.



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