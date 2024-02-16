The BIG EAST Conference's regular season is into the last stretch now, with most teams having at least faced league foes at least once, many times twice. Such is a feature of the conference's increasingly rare home and home scheduling mandate.
From a Georgetown perspective, only two teams in the conference haven't faced the Blue and Gray, one being Villanova. That changes today, as the Wildcats and Hoyas donnybrooke tonight, each in need of a league victory.
Basic game info:
What: Villanova (13-11, 6-7/8th in BIG EAST) at Georgetown (8-16, 1-12/10th)
When: Friday, February 16th, 7p EST
Where: Capital One Arena, NW, WDC
Tix: Get a seat, starting at $25!
Broadcast: CBS Sports Network, Team 980
Stats: GUHoyas.com
Chat: Premium Court
How do the team's stack team stat-wise?
Villanova at Georgetown in DC Statistics '24
Player stats are interesting as well.
In his first year coaching Georgetown, HC Ed Cooley continues to see guard Jayden Epps pace his team in scoring (17.6 ppg), landing the sophomore fourth in the BIG EAST. Slotted 24th among conference scorers, second on the team is junior forward Dontrez Styles's 13.5 ppg.
Their teammate, Supreme Cook, is a junior big who pulls down 8.3 rpg, Cooley's best mark and third tops in the conference. Styles follows at 5.8 ppg, landing him 18th in the BIG EAST.
Kyle Neptune, in his second year coaching 'Nova, sees grad forward Tyler Burton land 11th in the league at 6.8 rpg. Teammate, senior big Eric Dixon land is 16th via 6.3 rpg.
Dixon is the Wildcat's top scorer at 15.8 ppg, slotting him 11th in the BIG EAST. None of his teammates make the league's Top 25 scorer listing.
Double back for copious game coverage!
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