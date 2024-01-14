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Hoyas Hope to Hammer Huskies

Ron Bailey • HoyaReport
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Standing next to last in the BIG EAST and having given a game away to visiting and surging Seton Hall, Ed Coo'ley's Georgetown Hoyas are on the road today in search of victory, as Connecticut beckons.

Game Info:

What: UConn (14=2, 4-1/2nd in BE, 4th nationally ) at Georgetown (8=8/1-4/10th)

When: 1.14.24, Noon EST

Where: XL Center, Hartford, CT

Tix: Seats start at $20 each!

Broadcast: Fox; 99.1 FM

Stats: GUHoyas.com

Chat: Premium Court

Ed Cooley and Drew Fielder both commumicated much.
Ed Cooley and Drew Fielder both commumicated much. (ron bailey)
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What They Do

Head over to Premium Court, where we examine UCOnn vs Seton Hall (a loss) and St John's (a win). Touched upon are offense/defensive schemes, player tendencies and suggestions on how to attack the Huskies


Practice Coverage

The Hoyas opened practice for media this week, also allowing an interview scrum. Below are links to those sessions - HC Ed Cooley, sophomore Jayden Epps, frosh Drew Fielder, Dontrez Styles, a junior, along with general practice notes!

Click here for all that - including exclusive sessions with Epps, Fielder and Styles!


Dontrez Styles was active and impacful in practice.
Dontrez Styles was active and impacful in practice. (ron bailey)
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