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Hoya NIL Event Upcoming?

During a meet and greet, Hoya HC Ed Cooley hinted events were to come.
During a meet and greet, Hoya HC Ed Cooley hinted events were to come. (ron bailey)
Ron Bailey • HoyaReport
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A HoyaReport.com member whose information has been accurate in the Name, Image and Likeliness (NIL) space - including related to activities generated by Georgetown's NIL collective, Hoyas Rising - dropped some more. What was provided, follows:


" The Hoya MBB players will be at Red Square on Campus next Saturday (10/14) meeting, greeting and signing (selling) autographs. This will start at 3PM".

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