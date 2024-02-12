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How Maddy Saw It: GU vs. PC '24
Ron Bailey
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HoyaReport
Publisher
Continuing to impress has been Madison Collins, who has consistently churn out top quality photo journalism. She's a young talent for sure, one capable of documenting events with artistic flair! .
Enjoy her work depicting Georgetown's 54-44 repelling of Providence's Friars.
Enjoy!
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