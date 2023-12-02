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GTown Shots '23-24: Merrimack

Ron Bailey • HoyaReport
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Putting a bow on our Merrimack at Georgetown postgame coverage, this ep. of 'Shots' details the Hoyas's 69-67 win over Merrimack, this week. The pictorial is below and doesn't require a subscription!

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