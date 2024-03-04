Advertisement
News More News
ago football Edit

Donovan's Take: Xavier at G'Town

Ron Bailey • HoyaReport
Publisher

Yet another talented, up and coming photog has thrown HoyaReport.com some shots, this time around Donovan Johnson stands as that guy. A young, energetic photog, Johnson has an interesting lens to share, this time documenting Georgetown's 98-93 home defeat to Xavier.

Enjoy his work!


Advertisement

Other Coverage

Check out:

This and That - looks at pick and roll defense, losing a player

Postgame Pressers ($)

SID Report:

Chat ($)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement