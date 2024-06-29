When it's DMV Live time, fans can expect two things; great high school ball is available, and coaches from around the nation would be present. Both occurred, like clockwork. DeMatha (MD) was rocking!
Following are interviews, tweets and links to related DMV Live I coverage.
For still more, jet over to our Premium Court message board.
Enjoy!
Hoya Target Looks
A trio of Georgetown recruiting offerees, all attending Bishop McNamara (MD), were previously featured.
Qayden Samuels - 6'6" '26 G/F - Click here ($)
Prince Alexander Moody - 6'2", '26 G - Click here ($)
Brandon Woodard - 6'8", '27 F - Click here (4)
A Few Other Guys
Jasiah Cannady - '26 6'2" G, Saint Frances (MD) - A tough, aggressive guard getting high and mid major looks, Cannady is one to track going forward. Looks to be next in line in SFA's pantheon of primary ball handler/scoring guys.
Almani Aw - 6'9", '25 F, Shabach (MD) - Big and strong, Aw is burnishing his technical frontcourt skills. Upside is considerable.
Jacob Ross - '6'6", 25 F - A Long Island Lutheran (NY) guy, Ross, a Virginia native, laced 'em up with Highland (VA), immediately displaying a penchant for operating on the baseline.
Josh Hamilton, '25 6'8" F, Highland School (VA) - Coming off an injury, Hamilton is just back in the saddle, showing an ability to score at two levels, rebound and compete.
Tweet Locker
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MaWtlIHdoYXQgSSYjMzk7bSBzZWVpbmcgZnJvbSBIaWdobGFuZCBT
Y2hvb2wgNiYjMzk7NiB3aW5nIEphY29iIFJvc3MuIEhlJiMzOTtzIGF0dGFj
a2luZyB0aGUgYmFza2V0IGFuZCBmaW5pc2hpbmcgYXQgd2lsbCwgYmVpbmcg
YSBwbGF5bWFrZXIgYW5kIGdldHRpbmcgaXQgZG9uZSBkZWZlbnNpdmVseSBh
cyB3ZWxsIGFzIG9uIHRoZSBib2FyZHMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9GaW5lc3RNYWdhemluZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0ZpbmVzdE1hZ2F6aW5lPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVGhlRm9jdXNUVj9z
cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1RoZUZvY3VzVFY8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9BbGxB
cm91bmQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBbGxB
cm91bmQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9ETVZMaXZlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
RE1WTGl2ZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBGaW5lc3QgTWFnYXppbmUgKEBGaW5l
c3RNYWdhemluZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GaW5l
c3RNYWdhemluZS9zdGF0dXMvMTgwNDUzNTE4NzY0MTkyOTgwMT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDIyLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DYXBpdG9sIEhvb3BzIERNViBMaXZlIEdhbWUgSGlnaGxpZ2h0cyBj
YW4gYmUgZm91bmQgaGVyZTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby81cXFpME4x
bVVrIj5odHRwczovL3QuY28vNXFxaTBOMW1VazwvYT48YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NHX0Jhc2tldGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QENHX0Jhc2tldGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vSXJldG9uSG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEly
ZXRvbkhvb3BzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01a
UEFIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATVpQQUhvb3BzPC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL010WmlvblByZXA/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE10WmlvblByZXA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vR1ByZXBCYXNrZXRiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBHUHJlcEJhc2tldGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vZ3NfYXRobGV0aWNzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBnc19hdGhsZXRpY3M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vSkNQYXRyaW90c0hvb3BzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKQ1Bh
dHJpb3RzSG9vcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aG9vcHNfZmNzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBob29wc19mY3M8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU0ZBX0Jhc2tldGJhbGw/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNGQV9CYXNrZXRiYWxsPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NTU0FTX01CQj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AU1NTQVNfTUJCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL3N0YW5kcmV3c2JiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBzdGFuZHJld3NiYmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9TSEFfRWFnbGVzQkJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFNI
QV9FYWdsZXNCQmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9NY05hbWFyYUhvb3BzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNY05hbWFy
YUhvb3BzPC9hPuKApjwvcD4mbWRhc2g7IENhcGl0b2wgSG9vcHMgKEBDYXBp
dG9sSG9vcHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FwaXRv
bEhvb3BzL3N0YXR1cy8xODA1MzM0MjkwMzQ5MTUwNTU2P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjQsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Tb21lIG5vdGFibGUgcGxheWVycyB0aGlzIHdlZWtlbmQ6IDxicj7i
gJgyNSBQYXQgQ3VydGluKEdsZW5lbGcpPGJyPuKAmDI1IEFzaGxleSBTaW1z
KFJCKTxicj7igJgyNSBNYXNvbiBFbGxpc29uKExveW9sYSkgPGJyPuKAmDI1
IEpvc2lhaCBMZWdyZWUoU2hhYmFjaCk8YnI+4oCYMjUgR2V2b250YSBXYXJl
KDFvZjEpPGJyPuKAmDI1IEF1c3RpbiBXaWxsaWZvcmQoU1RBQik8YnI+4oCY
MjYgSmFzaWFoIENhbm5hZHkgKFNGQSk8YnI+4oCYMjYgQWxleCBNb29keShN
Y05hbWFyYSk8YnI+4oCYMjYgQWlkYW4gQWJsZShKQyk8YnI+4oCYMjYgS2hh
bGliIE5vcmNvbWUoQ0cpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9YbFBtUUVV
OWF4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vWGxQbVFFVTlheDwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBETVYgTGl2ZSAoQERNVkhvb3BzTGl2ZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9ETVZIb29wc0xpdmUvc3RhdHVzLzE4MDUwODE3NDU3MjY3
OTYwMDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNCwgMjAyNDwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb2NhbCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05pa2VF
WUI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5pa2VFWUI8L2E+IEVsaXRlIDEw
MCBJbnZpdGVzOjxicj48YnI+JiMzOTsyNjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vYW50YnJvd24wXz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYW50
YnJvd24wXzwvYT4gLSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FD
TGlvbnNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQUNMaW9uc0hvb3Bz
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FzaHRvbk1lZWtz
MDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFzaHRvbk1lZWtzMDM8L2E+IC0g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EZU1hdGhhSG9vcHM/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERlTWF0aGFIb29wczwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90aGVjaGFzZWZvc3Rlcj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AdGhlY2hhc2Vmb3N0ZXI8L2E+IC0gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FRE1PTkRTT05IUz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5ARURNT05EU09OSFM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vamFzaWFoY2FubmFkeTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGph
c2lhaGNhbm5hZHkxPC9hPiAtIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vc2ZhY29hY2g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHNmYWNvYWNoPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3R1cmticm93bjQ/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHR1cmticm93bjQ8L2E+IC0gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QVklIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AUFZJSG9vcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vcF9yb2JpbnNvbjEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBwX3JvYmlu
c29uMTM8L2E+ICAtIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT3Zl
cnRpbWVFbGl0ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT3ZlcnRpbWVFbGl0
ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9RYXlkZW5TP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBRYXlkZW5TPC9hPiAtIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWNOYW1hcmFIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5ATWNOYW1hcmFIb29wczwvYT4gPGJyPjxicj4mIzM5OzI3PGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9iYWJhb2xhZG90dW5fP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBiYWJhb2xhZG90dW5fPC9hPiAgLSBCbGFrZSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRUlJbmlBbDNHRyI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL0VJSW5pQWwzR0c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgT1dFIEhvb3BzIChAb3dl
X2hvb3BzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL293ZV9ob29w
cy9zdGF0dXMvMTgwNTM2OTY0MjczNjgyODgzND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5KdW5lIDI0LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NY05hbWFyYUhv
b3BzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNY05hbWFyYUhvb3BzPC9hPiBI
QyBNYXJ0eSBLZWl0aGxpbmUgYnJlYWtpbmcgZG93biBkZWZlbnNpdmUgc2No
ZW1lICByYXRpb25hbGUgYWZ0ZXIgYSB0aHJpbGxpbmcgIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRE1WSG9vcHNMaXZlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBETVZIb29wc0xpdmU8L2E+IHdpbiE8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2pheWdhdmluMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
amF5Z2F2aW4xPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUWF5
ZGVuUz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUWF5ZGVuUzwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wcmluY2VfYV9tb29keT9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcHJpbmNlX2FfbW9vZHk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzSG9vcHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFJpdmFsc0hvb3BzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1JpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYzVBWXh5S1JXOCI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL2M1QVl4eUtSVzg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgcm9uIGJhaWxleSAo
QEhveWFOYXRpb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSG95
YU5hdGlvbi9zdGF0dXMvMTgwNjQzNDI0ODE5NjI0Mzc3OD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI3LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU0hBX0VhZ2xl
c0JCYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTSEFfRWFnbGVzQkJhbGw8
L2E+ICZhbXA7IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTmV3V29y
bGRBQVU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5ld1dvcmxkQUFVPC9hPiBI
QyBUYWogSGF3a2lucyBpcyBhbiB1bmRlci1yZXNwZWN0ZWQgcHJvZ3JhbSBj
cmVhdG9yIHdobyBjYW4gcm9sbCB3aXRoIHRoZSBwdW5jaGVzOyBwcmFjdGlj
ZSB0aW1lICZhbXA7IGRlcGxldGVkIHJvc3RlciBiZSBkYW1uZWQhIDxicj48
YnI+VGhpcyBjYXQgbWFrZXMgaXQgaGFwcGVuITxicj48YnI+SGVyZSBoZSYj
Mzk7cyBkcm9wcGluZyBqZXdlbHMgYWZ0ZXIgYSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvZG12bGl2ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2RtdmxpdmU8L2E+IHZpY3Rvcnkgdy83IGtp
ZHMhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92cFVBNWxuOFRnIj5odHRwczov
L3QuY28vdnBVQTVsbjhUZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyByb24gYmFpbGV5IChA
SG95YU5hdGlvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib3lh
TmF0aW9uL3N0YXR1cy8xODA0NTIxNjUzMjkzOTQwNzc5P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjIsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Tb21lIG5vdGFibGUgcGxheWVycyB0aGlzIHdlZWtlbmQ6IDxicj7i
gJgyNSBOYXRlIEFtZW50KEhpZ2hsYW5kKTxicj7igJgyNSBKYXF1YW4gV29t
YWNrKFBWSSk8YnI+4oCYMjUgS2FkZW4gTWFnd29vZChDb21iaW5lKSA8YnI+
4oCYMjUgQWRyaWVuIFN0ZXZlbnMoQnVsbGlzKTxicj7igJgyNSBBa2JhciBX
YWhlZWQoR1ApPGJyPuKAmDI1IENocmlzIEplZmZyZXkoTXQuIFppb24gUHJl
cCk8YnI+4oCYMjUgRFogQ29sZXMoU1RBQik8YnI+4oCYMjYgU2hhbmUgUGVu
ZGVyZ3Jhc3MoTXQuIFppb24pPGJyPuKAmDI2IFFheWRlbiBTYW11ZWxzKE1j
TmFtYXJhKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZlFSVm5zWEViNSI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL2ZRUlZuc1hFYjU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRE1WIExp
dmUgKEBETVZIb29wc0xpdmUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vRE1WSG9vcHNMaXZlL3N0YXR1cy8xODA1MDc3MTAxMzg2NTg4MzAwP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjQsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video: Breaking It Down