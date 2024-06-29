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DMV Live I Rundown

Qayden Samules was one of many players to turn heads in DMV LIve I
Qayden Samules was one of many players to turn heads in DMV LIve I (Savion Washington)
Ron Bailey • HoyaReport
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When it's DMV Live time, fans can expect two things; great high school ball is available, and coaches from around the nation would be present. Both occurred, like clockwork. DeMatha (MD) was rocking!

Following are interviews, tweets and links to related DMV Live I coverage.

For still more, jet over to our Premium Court message board.

Enjoy!

Hoya Target Looks

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A trio of Georgetown recruiting offerees, all attending Bishop McNamara (MD), were previously featured.

Qayden Samuels - 6'6" '26 G/F - Click here ($)

Prince Alexander Moody - 6'2", '26 G - Click here ($)

Brandon Woodard - 6'8", '27 F - Click here (4)


A Few Other Guys

Jasiah Cannady - '26 6'2" G, Saint Frances (MD) - A tough, aggressive guard getting high and mid major looks, Cannady is one to track going forward. Looks to be next in line in SFA's pantheon of primary ball handler/scoring guys.

Almani Aw - 6'9", '25 F, Shabach (MD) - Big and strong, Aw is burnishing his technical frontcourt skills. Upside is considerable.

Jacob Ross - '6'6", 25 F - A Long Island Lutheran (NY) guy, Ross, a Virginia native, laced 'em up with Highland (VA), immediately displaying a penchant for operating on the baseline.

Josh Hamilton, '25 6'8" F, Highland School (VA) - Coming off an injury, Hamilton is just back in the saddle, showing an ability to score at two levels, rebound and compete.

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Video:  Breaking It Down 

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