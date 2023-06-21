Last weekend was 2023's first high school 'Live' weekend, dates in which secondary school teams battled in front of collegiate coaches, including those from the NCAA's top sector, Division I. Think an AAU/grassroots open weekend, except observers watched actual high school units, not all-star type squads.
Well, this weekend boasts even more high school hoops spectaculars across the nation. The DMV or District-Maryland-Virginia area is included, of course.
Check out the local options that follow. See you at the games!
DC Live
All games Jiune 23rd, 24th, 25th.at Sidwell Friends (DC)
Both public and private schools populate it.
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DMV Live Second Session (MD)
All games June 23rd, 24th, 25th, at DeMatha (MD).
Event is populated by private schools.
Click here for schedule.
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MD Boys Public School Classic 2023
All games June 24d, 24th, 25th at Wise (MD).
Event is populated by public schools.
Click here for schedule.
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