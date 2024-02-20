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Curry Caught It: Georgetown vs. Villanova

Ron Bailey • HoyaReport
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Byron Curry has been a long time HoyaReport.com contributor, having shot Georgetown games on the road and at home. He brings a world of experience and skill to his work. Curry is a pro.

Check out the brief collection of photos he captured, pics from Georgetown's 70-54 loss to 'Nova, below.

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