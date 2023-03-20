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basketball
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Cooley: Closest Thing to Proof So Far
Ron Bailey
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HoyaReport
Publisher
The consensus from those closer to the situation, and many who are not, is that Ed Cooley is leaving Providence for Georgetown's head coach position. This article outlines some of the back and forth on that, today.
Well, a Providence College tweet might have settled it:
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We haven't received confirmation from Georgetown as of this moment. Yet PC's statement seems to pint to Cooley replacing Pat Ewing!
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