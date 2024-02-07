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Collins' Lens: GU WBB vs DePaul

Ron Bailey • HoyaReport
Publisher

Madison Collins has been a godsend to HoyaReport.com, as she's consistently supplied photographic reporting on Georgetown WBB. She's a young photog that's expanding her game, on a near per game basis!

That said, enjoy her work at DePaul vs. G'Town! Following her pictorial are related tweets.


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