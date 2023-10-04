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Bozeman's Arrangements Known
Ron Bailey
•
HoyaReport
Publisher
News of
Blake Bozeman's murder shocked the DMV Hoops world, so much so immediately all you heard was a variation of 'the good ones always leave us'. A husband, father of three and business owner, Blake was just starting to lean into what life had for him at 31 years old and going forward.
Well, his going home arrangements are now known:
Be sure to visit Morgan State, Monday, to celebrate the life of Blake Bozeman, one full of promise and accomplishment, ended too early.
How To Help
Want to assist the Bozeman family in meeting the obviously unanticipated and soon-to-be realized costs of Blake's passing? The tweet and article below details how, while also provides more general information regarding how he was taken.
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