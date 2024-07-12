The following report documents players and happenings from last weekend's Pre Live Bump tavel team tourney, a confab designed to prepare players/coaches/organizations for this month's crucial open recruitment period. Mission accomplished at Saint Frances, Chase Street, East Baltimore!
Find blurbs, interviews and video below. Premium Court has more.
Hoya Adjacent Guys
These players are on Georgetown's recruiting board:
Adrien Stevens - '25, WeR1 17u (UAA) G - Shot and led to victory. Article: Stevens Includes Hoyas ($)
Marcus Jackson - '25, Team Thrill (UAA) F - Ran the floor, finished, defended. Article: Jackson Still Jamming ($)
Shane Pendergrass - '26, DC Premier (UAA) F - Manned the boards, scored and helped his team win. .
A Few Guys
Chase Peterson - '26 DC Premier (UAA), G - A scrappy guard 'Lil Coach' as this writer has called him forever, plays both backcourt positions, Peterson, son of a well known DMV coach (Maynard Curry), makes the right play. Has seen/experienced a lot of ball.
Justin Houser - '25, 6'11", WeR1 (UAA), C - A recent PSU commit, Houser stretches defenses, while being pushed by WeR1 to work in the paint.
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Nasir Rankin - '26, 5'11" Power Five 16u (3ssb}, G - A two sport star who has secured high major offers on the gridiron, mid-major hoop opportunities from hardwood programs Desires to play both in college. BBall-wise, is a tough guard who loves to score.
Crew insight
DSN Calls
Tweet Locker
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