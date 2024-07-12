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A Pre-Live Bump Look

Shane Pendergrass, cleaning the glass.
Shane Pendergrass, cleaning the glass. (ron bailey)
Ron Bailey • HoyaReport
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The following report documents players and happenings from last weekend's Pre Live Bump tavel team tourney, a confab designed to prepare players/coaches/organizations for this month's crucial open recruitment period. Mission accomplished at Saint Frances, Chase Street, East Baltimore!

Find blurbs, interviews and video below. Premium Court has more.

Hoya Adjacent Guys 

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These players are on Georgetown's recruiting board:

Adrien Stevens - '25, WeR1 17u (UAA) G - Shot and led to victory. Article: Stevens Includes Hoyas ($)

Marcus Jackson - '25, Team Thrill (UAA) F - Ran the floor, finished, defended. Article: Jackson Still Jamming ($)

Shane Pendergrass - '26, DC Premier (UAA) F - Manned the boards, scored and helped his team win. .

A Few Guys

Chase Peterson - '26 DC Premier (UAA), G - A scrappy guard 'Lil Coach' as this writer has called him forever, plays both backcourt positions, Peterson, son of a well known DMV coach (Maynard Curry), makes the right play. Has seen/experienced a lot of ball.

Justin Houser - '25, 6'11", WeR1 (UAA), C - A recent PSU commit, Houser stretches defenses, while being pushed by WeR1 to work in the paint.

Nasir Rankin - '26, 5'11" Power Five 16u (3ssb}, G - A two sport star who has secured high major offers on the gridiron, mid-major hoop opportunities from hardwood programs Desires to play both in college. BBall-wise, is a tough guard who loves to score.


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