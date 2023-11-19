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2023-24 Postgame Pressers: The Mount

Ron Bailey • HoyaReport
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Check out the postgame pressers associated with Georgetown's 83-72 win over visiting Mount St. Mary's. For the record, the Hoyas now stand 2-2, MSM's Mountaineers stand 1-2.

Clcik here for the pressers, that include from a Hoya perspective HC Ed Cooley along with juniors Dontez Styles and Supreme Cook, HC Dan Englestad repped the Mounties.

Ed Cooley noted the need to love his guys.
Ed Cooley noted the need to love his guys. (ron bailey)
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